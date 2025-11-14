北都銀行は今年4月から9月までの決算、中間決算が減収増益だったと発表しました。



山形の荘内銀行との合併を1年余り先に控え準備が進められている北都銀行、伊藤大介常務は「実質一行体制のスタートから半年が経過して少しずつ成果が表れている」と述べました。



北都銀行は4月に就任した佐藤敬頭取が、県や経済団体によるタイでのトップセールスに同行していて、中間決算の発表は伊藤大介常務が行いました。





北都銀行 伊藤大介常務「原材料の価格の高騰や円安に伴うエネルギーコストの高止まりが依然として重荷となっており、また先行きの金利水準の上昇懸念も含めまして、企業の投資判断や運転資金の調達に影響を及ぼしている状況です」北都銀行の今年度の中間決算は一般企業の売り上げにあたる経常収益が112億9,600万円でした。昨年度と比べて2億3,000万円減っています。有価証券の売却益が減少したことなどが影響しました。銀行のもうけを示す純利益は、貸し倒れに備えるための与信関係費用の減少などにより、4億4,300万円増えて、7億1,600万円でした。中間決算としては2017年度以来8年ぶりの減収増益です。山形の荘内銀行との合併が1年余り先に迫っている北都銀行、伊藤常務はシステムの統合や事務手続きなどが順調に進んでいると説明しました。北都銀行 伊藤大介常務「実質一行体制がスタートして半年が経過しております。専門人材の相互利用ですとか、お客様同士の交流、またビジネスマッチングなども、少しずつですけれども、成果が表れてきております」クマ被害に関する質問に対して、伊藤常務は飲食店の客の減少など経済活動に影響を感じるという見方を示し、個別に対応できることがあれば取り組む考えを示しました。今年度1年間の純利益については、これまでの予想の17億円を据え置いています。