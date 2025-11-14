ポンド買い反応、関係筋が英財務相は依然として１５０から２００億ポンドの財政余地を確保する見込み＝ロンドン為替



ポンドがにわかに上昇している。関係筋の発言として、リーブス英財務相は依然として１５０から２００億ポンドの財政余地を確保する見込みだという。経済見通し改善で増税見送りへとしつつも、所得税の課税最低額を引き下げる可能性が高い、給与天引き制度による歳入増を見込む、などとしている。英国の最新の予測では、財政不足は２００億ポンドの見込みであるという。



ポンドドルは一時1.3200レベル、ポンド円は204.03レベルなどに本日の高値を更新。ユーロポンドは0.8810台まで反落した。



GBP/USD 1.3168 GBP/JPY 203.53 EUR/GBP 0.8831

