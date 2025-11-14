第2子妊娠中のタレントの小林礼奈（33）が14日までに自身のブログを更新。高位破水の疑いで救急搬送されたが、検査の結果は陰性だったことを報告した。

13日の投稿で破水のような症状があったことを明かしていた小林。「詳しい検査をするべく＆破水してたら今の週数（27週）だとNICUのある病院で産まなきゃいけないらしく…そのまま救急車で救急搬送」と高位破水の疑いで救急搬送されたという。検査の結果は陰性だったものの、「とりあえず今日は1日入院して、明日の朝、再検査する事になりました」と報告していた。

そして、この日、「朝の検査をしたら、破水を確認する検査がやはり陰性になっていました」と検査をパスして、退院が決まったことを伝えた。

「前の病院でまたこれから普通に妊婦健診していき、前の病院で産めることになりそうだ。良かった、、。計画無痛分娩の予定してたから、このまま今の病院となると無痛分娩もできなかったんだよね」と心境を打ち明け、「はあ、ほんとに一安心です、、」と続けた。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえと16年6月に結婚。同年9月に第1子となる長女が誕生したが、20年10月1日に離婚。その後も数々のトラブルが報じられていた。