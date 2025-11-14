国の内外から多くの観光客が訪れるきっかけとなる、クルーズ船。



今年度、県内には過去最多の33回、寄港しました。



今年度県内に寄港する最後のクルーズ船が、14日朝、秋田港に到着しました。



乗客は、14日が最後の運行となるクルーズ列車に乗って県内の観光を楽しみました。



大型客船の「ダイヤモンド・プリンセス」は、14日午前8時半ごろ、秋田港に入りました。





今年度、県内に寄港する最後のクルーズ船です。乗客が真っ先に向かったのは、秋田港の駅とJR秋田駅との間を結ぶ「クルーズ列車」の乗り場です。2017年から、県と秋田市、それにJR秋田支社が共同で運行してきましたが、維持費がかかることや人員不足などの理由から、今年度で廃止されることになっています。中村真梨子記者「クルーズ列車がJR秋田駅に到着します。8年あまりの期間にわたってクルーズ船の乗客を運んできたクルーズ列車、きょうが最後の運行日です」1両編成の始発便には、満員の約140人が乗車。秋田での観光に向かいました。カナダからの観光客「混んでいたけど、秋田駅まですぐ来られて良かった」記者「秋田で何をしますか」カナダからの観光客「この辺りを少し見て回ってから角館に行く予定」クルーズ列車は、14日、往復合わせて7本が運行され、その歴史に幕を下ろしました。県は、シャトルバスの増便などを検討していて、代わりの交通手段の確保に努めたい考えです。