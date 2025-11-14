俳優・アーティストののんさんが、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショット写真を公開しました。



のんさんはハッシュタグに休日、私服と記し、この投稿が休日の私服姿での写真であることがわかります。写真には、薄いグレーのオーバーサイズダウンコートを着たのんさんの姿が映っています。右の肩にオレンジ色の大きな買い物袋を掛けていることから、ショッピングを楽しんだあとのようです。





のんさんは「久々に外でランチ 散歩をして、冬支度も済ませました」とコメントを添えています。カフェでの様子も投稿されており、のんさんはダークブラウンのニットを着用し、黒い大きなメタルフレームの眼鏡をかけています。久しぶりの外でのランチ、紙包みのサンドイッチを手に取り、見つめる姿が印象的です。



3枚目の写真では、サンドイッチを両手で持ち、口元へと運んでいるのんさん。眼鏡の上からのぞく大きな瞳が、のんさんの自然な印象を引き立てています。

この投稿を見た人たちからは、「久々に見る素の表情」「メガネもよく似合いますね」「私服ののんさんもオシャレ」「冬ののんちゃんもかわいい」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】