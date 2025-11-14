俳優・柄本時生（３６）とさとうほなみ（３６）が１３日、結婚した。時生は、父は柄本明、母は故角替和枝さん、兄は佑、義姉は安藤サクラという俳優一家の出身。さとうはロックバンド「ゲスの極み乙女」のドラマー「ほな・いこか」としても活動しており、ともに再婚。２人は放送中のＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」のキャストに名前を連ねている。

さとうは「ばけばけ」で、農家の家に八人兄弟の長女として生まれ、借金を背負った家族を養うために天国遊郭の遊女となった、なみ役。この生活から抜け出すためにヘブン先生（トミー・バストウ）の女中に志願するが、百姓の娘ということを理由に「イイオトモダチデ」と断られる。

ＳＮＳ上では「ヘブン先生にアタックしてブロックされたおねいさんでもあると、今更知って驚いているｗ」「柄本時生さんのお相手は 朝ドラばけばけ の遊女役の さとうほなみさんだったのね」「ヘブン先生の女中断られてやさぐれてたから良かったね！」「ヘブン先生に女中を断われた遊女なみ」「先週ヘブン先生にフラレた遊女のなみ」などの書き込みが相次いでいる。

なお柄本は、山橋薬舗店主・山橋才路役での出演が発表されている。