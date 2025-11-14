駒沢大学駅前に新ランドマーク「駒沢パーククォーター」誕生！世田谷発の人気店が集結
東急田園都市線「駒沢大学駅」前に新たな商業施設「KOMAZAWA Park Quarter(駒沢パーククォーター)」が2025年11月11日に開業した。駒沢オリンピック公園に隣接する立地を活かし、「地域と自然の共生」をテーマに開発されたという。
【画像】本格餃子包などローカルテナントを含む新施設の注目店舗は？
「手作り台湾肉包『鹿港』(ルーガン)」、「#flowership」、「R369(アールみろく)」など地元人気店をはじめ、カフェやレストラン、クリニックなど全17店舗が出店し、生活の利便性と心地よさを両立した駒沢エリアの新たな商業・交流拠点を目指している。今回の記事ではそんな駒沢パーククォーターの注目店舗を紹介する。
■駒沢パーククォーターの由来
「KOMAZAWA Park Quarter」の「Quarter＝クォーター」は、パリの「カルチェ・ラタン」やニューオーリンズの「フレンチ・クォーター」のように、歴史や文化が重なり合う特別な場所を意味する。駒沢オリンピック公園の豊かな自然が魅力の駒沢に、人々の暮らしが交差し、時間の重なりを感じる場所を創り出していきたいという願いを込めて「KOMAZAWA Park Quarter」と名付けられたという。
■3つのコンセプトシーン
【スローでやさしい空気感、たおやかな居心地】
パークサイドのような開放的な雰囲気で、国道246号線の喧騒からふっと離れられる空間設計。これまでの駅前にはなかった穏やかな雰囲気と、居心地のよい利用シーンを提供。
【くらしを楽しむ、ふだんを楽しむ】
カッコつけない「ふだんのくらし」が根付く場。毎日でも通いたくなるモノやコトがそろい、確かなこだわりが感じられる。「日常の中にある、少し特別」が生まれていく。
【駒沢ローカルスタイルの発信基地】
地域の生活者に愛され、ここならではの店に人が集まり、ゆるやかなコミュニティが育つ。この場所を起点に、駒沢スタイルを発信、浸透していく、そんなまちの拠点を目指す。
■注目店舗を紹介！
■NEIGHBORS BREAD by STANDARD BAKERS【1階/8時〜20時】
酵母や北海道産の小麦粉、バターなどの厳選した素材を用い、職人の丁寧な手作業により創られたクラフトベーカリー「THE STANDARD BAKERS」のセカンドブランド。水分量の多い、高加水でつくられたパン生地は、しっとり、もっちりと子どもから大人まで楽しめる自慢の生地。パンだけでなくコーヒーやビールの提供もあり、カフェとしてもくつろぐことができる。朝8時から開店しているため、ランチだけでなく、出勤前に購入するのもおすすめ。
■鹿港【1階：10時〜18時(木曜、第2・4水曜定休)】
世田谷上町で21年前に開業した台湾肉包専門店「鹿港」(ルーガン)。こだわりの生地で作った台湾肉包と毎日豆乳を飲む台湾の食文化は、鹿港だからこそ伝えられるもの。駒沢店のイチオシの肉まんはきくらげと筍を使用していて、食感も味もここでしか体験できない一品。台湾式の製法でつくった、すっきりとした味わいと喉越しのよい豆乳もぜひ飲んでみてほしい。
■#flowership【1階/11時〜19時】
駒沢で生まれた♯flowershipは、季節の花々を通じてライフスタイルに小さな豊かさを添える花屋で、ロスフラワーを中心に扱っている。仲卸市場で買い手がつかずそのまま廃棄される過大在庫となった花を積極的に買い付けているので、花の種類が高頻度で入れ替わり店に行くたびに新しい出会いができるのがうれしいポイント。ブーケのオーダーもできるのでプレゼントにもぴったり。
■本格餃子包【2階/11時30分(土日祝11時)〜23時】
「本格餃子包」は、有名中華料理店の料理長を務めた父の想いを受け継いだオーナーにより、「本格的な餃子を多くの人に届けたい」という願いから生まれたそう。お店で一つひとつ丁寧に包んでいる餃子は一口食べれば笑顔がこぼれるおいしさ。炒飯に付いてくるスープとザーサイは落ち着く温かい味で炒飯のモチモチ感と相性抜群。
■WOODBERRY COFFEE【2階/8時30分〜19時】
用賀発のスペシャルティコーヒー専門店。世界各国から買い付けたサステナブルなコーヒーと「身体にも地球にも優しい」ブランチやスイーツを提供する。コーヒー系のドリンクは浅煎り、深煎り、デカフェの3種類の豆から選ぶことができ、こだわりがある人でもお気に入りの一杯に出合えるはず。食事も充実しているのが駒沢店の特徴で、「ハーブ香るサーモンと玄米リゾット」と「ヴィーガンスパイスキーマカレー」は駒沢店でしか食べれない限定メニューなのでぜひ頼んでみてほしい。
駒沢オリンピック公園につながる緑の街並みが印象的な、駒沢エリアの新しいランドマーク「駒沢パーククォーター」。駒沢らしい落ち着いた心地よい雰囲気は、街と自然に同化し唯一無二の存在になること間違いなし。
文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
