サザンオールスターズ、ドキュメンタリームービーがファンクラブ会員向けに特別配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズが、11月19日にライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をリリース。これを記念して、ドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、11月21日19時からサザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」の会員向けに全編配信公開されることが決定した。

■2時間に及ぶ壮大なドキュメンタリームービー

サザンオールスターズが音楽に向き合い続け、飽くなき追求を続ける旅に、アルバム制作からツアーの全公演まで全て密着。バンドの今を嘘偽りなくリアルに捉えた2時間に及ぶ壮大なドキュメンタリームービーがついに完成した。

今回は、ツアーの集大成である千秋楽・東京ドーム公演を収めたライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の発売を記念し、また、日頃から応援し続けてくれていることに感謝を込め、サザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」の会員向けに、ドキュメンタリーの全編が公開されることが決定。

11月21日19時から、配信プラットフォーム「LIVESHIP」での配信となり、視聴チケットはなんと無料。サザンオールスターズから、ファンへの感謝の気持ち（＝THANK YOU SO MUCH!!）が存分に伝わってくるスペシャルな企画となっている。

ドキュメンタリームービーのタイトルは『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』。情報解禁に際して、キービジュアルも公開された。サザンらしさもある気になるタイトルだが、貴重な舞台裏の映像、メンバー、サポートミュージシャンらをはじめ関係者のインタビューも交えて構成された迫真のドキュメントとなっている。47年以上活動し続ける巨大なバンドが、今もなお“変態”し続けるということの真実、そして、 “サザンオールスターズ”とは？ ぜひその全貌を目撃しよう。

さらにツアードキュメンタリーが完成したことを記念して、サザンオールスターズにまつわるコンテンツを発信している特設サイト「サザン・タイムズ」もあらたに更新。11月10日にスタートした、全国13ヵ所をめぐったツアーの軌跡をライブ写真や各地で関わった人からのメッセージとともに辿る企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』。全国各地で公演を支えるコンサートプロモーターからのメッセージが公開された。各々の街で苦楽をともにした仲間からの熱いメッセージからは、ツアーが以下に充実したものだったかを感じさせてくれるはずだ。

■配信情報

『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』

11/21（金）OPEN18:00／START19:00

アーカイブ配信：ライブ配信終了後～11/25（火）23:59

視聴チケット：無料（サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」 会員限定）

※本配信の視聴には、ファンクラブ会員限定ページへログイン後の「マイページ」内に記載されている専用のシリアルコードが必要。

※11月14日以降の新規入会（入金）はシリアルコードの配布対象外となる。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

■関連リンク

『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』配信サイト

https://liveship.tokyo/sas_tysm_documentary/

サザン・タイムズ

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_sastimes

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp

■【画像】サザンオールスターズ アーティスト写真