県内の詐欺被害額 10月末までで9億3,000万円余 過去最高額だった去年1年間を上回る 「オレオレ詐欺」が急増 秋田
今年、県内で明らかとなった詐欺の被害額が先月末までで9億3,000万円余りとなり、過去最高となった去年1年間の被害額を上回りました。
「オレオレ詐欺」に分類される被害が急増しています。
県警察本部のまとめによりますと、今年県内で先月末までに確認された特殊詐欺と“SNS型投資詐欺”・“ロマンス詐欺”の被害額は、あわせて9億3,100万円余りでした。
過去最高となった去年1年間の被害額、約9億1,000万円を10か月で上回りました。
かつては“孫”などをかたる相手からの電話をきっかけに高齢者が被害に遭うケースが多かった「オレオレ詐欺」。
最近はその手口は巧妙化しています。
県警察本部によりますと、スマートフォンへの“警察官”や“金融庁”などをかたる電話をきっかけに、20代や30代の若い世代でも被害に遭っています。
1人の被害額で最も多かったたのは1億4,000万円余りで、“電話会社をかたる女”からの電話がきっかけでした。
県警察本部は、誰でも詐欺被害に遭う可能性があるとして、
・知らない番号には出ない
・金を振り込む前に疑う
・周りの人に相談する
などの対策を徹底するよう呼びかけています。