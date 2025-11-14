今年、県内で明らかとなった詐欺の被害額が先月末までで9億3,000万円余りとなり、過去最高となった去年1年間の被害額を上回りました。



「オレオレ詐欺」に分類される被害が急増しています。



県警察本部のまとめによりますと、今年県内で先月末までに確認された特殊詐欺と“SNS型投資詐欺”・“ロマンス詐欺”の被害額は、あわせて9億3,100万円余りでした。



過去最高となった去年1年間の被害額、約9億1,000万円を10か月で上回りました。





特に急増しているのは「オレオレ詐欺」に分類される被害で、去年の倍以上の35件確認され、被害額は4億8,200万円余りに上っています。かつては“孫”などをかたる相手からの電話をきっかけに高齢者が被害に遭うケースが多かった「オレオレ詐欺」。最近はその手口は巧妙化しています。県警察本部によりますと、スマートフォンへの“警察官”や“金融庁”などをかたる電話をきっかけに、20代や30代の若い世代でも被害に遭っています。1人の被害額で最も多かったたのは1億4,000万円余りで、“電話会社をかたる女”からの電話がきっかけでした。県警察本部は、誰でも詐欺被害に遭う可能性があるとして、・知らない番号には出ない・金を振り込む前に疑う・周りの人に相談するなどの対策を徹底するよう呼びかけています。