今週の東京株式市場は決算発表がピークを迎えるなか、特に１１日のソフトバンクグループ<9984.T>の決算内容が高い関心を集めた。同社の第２四半期累計（４～９月）の連結最終利益は前年同期比２．９倍の２兆９２４０億円と大幅増益を記録したが、市場では材料出尽くし感も指摘され、１２日の株価は反落した。



きょうも秋口以降に大幅高を演じてきたキオクシアホールディングス<285A.T>は減益決算が嫌気され、ストップ安に売られた。フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>なども高値圏で神経質な値動きとなっており、ＡＩ・半導体関連株には調整色が強まっている。



その一方、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>など銀行株や大成建設<1801.T>など建設株、三井不動産<8801.T>など不動産株といったバリュー株は新たな上昇基調に入りつつある。１１月に入り、日経平均株価が約４％下落しているのに対して、ＴＯＰＩＸは約１％上昇と明暗は分かれつつある。



この潮流の行方を見定めるポイントとなるのが、１９日に予定されている米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞の決算だ。同社の８～１０月期業績は、ともに５０％を超える増収と一株当たり利益（ＥＰＳ）の増加を予想する見方が出ている。特に今期（１１月～１月）の見通しに焦点が当たりそうだ。エヌビディアの決算が市場予想を上回れば、ＡＩ・半導体関連株は再び上昇基調に復帰することが期待できる。その一方、期待に達しなかった場合、バリュー株への「主役交代」は一層鮮明になりそうだ。



上記以外のスケジュールでは、海外では１７日には米１１月ニューヨーク連銀製造業景気指数、１８日には米１０月鉱工業生産、１９日には米１０月住宅着工件数、１０月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録、２０日に米１１月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数、２１日に米１１月Ｓ＆Ｐグローバル米国製造業ＰＭＩが発表される。米政府閉鎖は解除されたが、一部の経済指標の発表は延期されることもあり得る。１８日にホーム・デポ＜HD＞、１９日にターゲット＜TGT＞、２０日にウォルマート＜WMT＞、ギャップ が決算発表を行う。



国内では、１７日に７～９月期ＧＤＰ速報値、１８日に１０月訪日外客数、１９日に１０月貿易統計、９月機械受注、２０日に１０月首都圏新規マンション発売、２１日に１０月消費者物価指数（ＣＰＩ）、１１月Ｓ＆Ｐグローバル日本製造業ＰＭＩが発表される。１９日に東京海上ホールディングス<8766.T>、ＳＯＭＰＯホールディングス<8630.T>、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725.T>が決算発表を行う。２１日にノースサンド<446A.T>が新規上場する。来週の日経平均株価の予想レンジは４万９０００～５万１５００円前後。（岡里英幸）



