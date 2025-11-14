しんどい「下半身冷え」→【ワークマン】へ！ 秋冬の1軍♡「あったかボトムス」

気温が下がると辛いのは下半身の冷え。あたたかく穿けるボトムスがあれば、これからの季節に頼りになります。そこで今回は【ワークマン】で見つけた、高機能パンツとスカートをご紹介。見た目はスタイリッシュなのに内側は防寒仕様になっていて、寒い日のお出かけに欠かせない存在になりそうです。

重ね穿き構造のパンツであたたかさをキープ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームテーパードパンツ」\2,300（税込）

脚のラインを美しく見せてくれそうな、テーパードシルエットのきれいめパンツ。内側には重ね穿き構造の起毛裏地が付いた優れもので、防寒対策できそうです。裏地の裾はリブ仕様で、冷気が侵入しにくくなっています。表地に静電気軽減機能が付いているのも嬉しいポイント。

冷気が入りにくい裏地付きでタイツいらずかも

【ワークマン】「レディースソロテックス ® 使用レイウォームスカート」\2,300（税込）

すとんと落ちるシルエットが上品な印象のミディ丈スカート。シーズンムードが高まるチェック柄がおしゃれです。裏地はハーフタイプのタイツのようになっており、一枚であたたかく穿けそう。ウエストゴムで楽ちんなうえ、シワができにくいイージーケア機能付きなのも優秀。オンオフ問わず活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M