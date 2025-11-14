床掃除はおまかせ！「モップ機能つき生ルンバ」と化すビションフリーゼがかわいい

頭をぐりぐり動かしながら、床の上を滑っていく1匹のワンちゃん。

飼い主さんが「モップ機能つき生ルンバ」と呼ぶビションフリーゼ・せとくんの動画がXで話題を集めています。

このほど飼い主さんがXに投稿したのは、せとくんがふわふわの身体を床にこすりつけながら動き回る様子を捉えた動画です。

部屋の奥からやってきたせとくんは、頭を左右にぐりぐり動かしながらカメラの方へ前進。かと思えば途中で顔を上げて通常歩行に切り替え、再び顔を床に押し付けて戻っていきます。

ふわふわとしたモップっぽさのある毛並みも相まって、その姿はまるで床掃除をしているかのよう。飼い主さん宅では、せとくんのことを「モップ機能つき生ルンバ」と呼んでいるのだとか。

そんなせとくんの動画はXで2.6万件を超すいいねを集め、リプライ欄には「うちの掃除もお願いします！」「うちにほしい…」といった声が寄せられています。

飼い主さんによると、せとくんがルンバになるのは週に2〜3回ほど。ご飯のあとや散歩のあと、トリミングのあとなど、さまざまなタイミングで床掃除を始めるとのこと。なぜそんなことをするのかについては「はっきり理由はわからないんです」と飼い主さん。

床の上でしばらく稼働していたせとくんも、しばらくすると床がきれいになったと満足したのか、落ち着きを取り戻したようです。

ちなみに足元が人工芝になった際は、ルンバから芝刈り機へとモードチェンジするそう。

屋内でも屋外でも力を発揮する、万能型のせとくんなのでした。

せとくん(陰キャ)（@seto_1022）

