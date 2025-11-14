SUPER BEAVER × OIOI『マルコとマルオの10日間』コラボ開催決定
SUPER BEAVERとマルイが『マルコとマルオの10日間』でのコラボレーションを実施することが発表された。
■オリジナルの館内放送やプレゼントキャンペーンなどを実施！
PUMAとのスペシャルコラボレーションで、オリジナルのトラックジャケット＆パンツをマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて受注販売すること、そして全国5都市でのPOP UP STORE TOURの開催も先日発表したSUPER BEAVERが、あらたなコラボレーションを解禁。
このイベントは、11月21日から11月30日までの10日間、全国のマルイ・モディ全店およびマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」にて、エポスカード会員の優待キャンペーンとして実施される。数年前より、SUPER BEAVERの特製エポスカードも発行されており『マルコとマルオの10日間』の期間中、オリジナルの館内放送や、プレゼントキャンペーンなど、様々なコラボレーション企画が実施される予定だ。
なお、POP UP TOURは、11月21日から渋谷モディを皮切りに、愛知・大阪・福岡・宮城と、2026年3月15日まで全国5都市で開催。すでに発表されているSUPER BEAVERのEPOSカードのために特別に撮り下ろされた写真や、先日解禁されたPUMAとのコラボの着用写真など、ここでしか見られないビジュアルを使用した写真展に合わせ、このツアーでしか購入することのできない限定グッズの販売などが行われる。
■関連リンク
POP UP STORE TOURの詳細はこちら
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013
マルイウェブチャネル
https://voi.0101.co.jp/voi/
SUPER BEAVER OFFICIAL SITE
http://super-beaver.com/