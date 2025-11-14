「日経225ミニ」手口情報（14日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限22万7876枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月14日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万7876枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227876( 227876)
ソシエテジェネラル証券 87030( 87030)
SBI証券 107750( 48158)
楽天証券 70683( 34953)
松井証券 27661( 27661)
バークレイズ証券 21134( 21134)
サスケハナ・ホンコン 15633( 15633)
日産証券 15332( 15332)
三菱UFJeスマート 16854( 10176)
マネックス証券 5697( 5697)
JPモルガン証券 5264( 5264)
ゴールドマン証券 4648( 4648)
インタラクティブ証券 3949( 3949)
ビーオブエー証券 3111( 3111)
フィリップ証券 1714( 1714)
みずほ証券 1350( 1350)
モルガンMUFG証券 1039( 1039)
野村証券 1027( 1027)
大和証券 587( 587)
BNPパリバ証券 358( 358)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 924( 924)
ABNクリアリン証券 523( 523)
SBI証券 695( 289)
楽天証券 590( 276)
マネックス証券 221( 221)
フィリップ証券 83( 83)
バークレイズ証券 50( 50)
松井証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 28( 18)
インタラクティブ証券 18( 18)
日産証券 6( 6)
ドイツ証券 4( 4)
JPモルガン証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
松井証券 21( 21)
楽天証券 10( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 21( 3)
マネックス証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース