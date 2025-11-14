「日経225ミニ」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限28万8486枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月14日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の28万8486枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 288486( 288486)
ソシエテジェネラル証券 141282( 141282)
SBI証券 89505( 41733)
松井証券 35644( 35644)
サスケハナ・ホンコン 34118( 34118)
バークレイズ証券 30961( 30961)
楽天証券 54358( 26028)
日産証券 20972( 20972)
モルガンMUFG証券 12570( 12570)
三菱UFJeスマート 17341( 11113)
JPモルガン証券 8556( 7630)
ゴールドマン証券 7301( 7189)
BNPパリバ証券 6730( 6730)
みずほ証券 5088( 5085)
ビーオブエー証券 4764( 4764)
マネックス証券 4674( 4674)
野村証券 3649( 3559)
広田証券 3247( 3247)
東海東京証券 2402( 2402)
UBS証券 2367( 2367)
岡三証券 3( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7980( 7980)
ソシエテジェネラル証券 6643( 6643)
三菱UFJeスマート 860( 760)
SBI証券 899( 467)
バークレイズ証券 326( 326)
フィリップ証券 269( 269)
マネックス証券 269( 269)
楽天証券 504( 198)
松井証券 41( 41)
ドイツ証券 25( 25)
日産証券 21( 21)
JPモルガン証券 5( 5)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
ABNクリアリン証券 33( 33)
楽天証券 19( 19)
フィリップ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 26( 14)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 25( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース