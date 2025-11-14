「TOPIX先物」手口情報（14日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万350枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月14日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万350枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10350( 10350)
ソシエテジェネラル証券 5687( 5687)
JPモルガン証券 2187( 2187)
ビーオブエー証券 1989( 1989)
ゴールドマン証券 1852( 1846)
バークレイズ証券 1839( 1839)
モルガンMUFG証券 755( 755)
サスケハナ・ホンコン 474( 474)
ドイツ証券 365( 365)
UBS証券 293( 291)
日産証券 268( 268)
BNPパリバ証券 2507( 219)
シティグループ証券 215( 215)
野村証券 188( 188)
SBI証券 226( 180)
インタラクティブ証券 95( 95)
みずほ証券 52( 52)
フィリップ証券 35( 35)
三菱UFJeスマート 43( 29)
光世証券 11( 11)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース