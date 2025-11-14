「TOPIX先物」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万7493枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月14日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7493枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27493( 26507)
ソシエテジェネラル証券 20702( 20452)
バークレイズ証券 5943( 5933)
JPモルガン証券 6088( 5067)
モルガンMUFG証券 3944( 3899)
ゴールドマン証券 7498( 3659)
サスケハナ・ホンコン 2850( 2850)
野村証券 3236( 1866)
ビーオブエー証券 1189( 1189)
みずほ証券 3048( 1085)
日産証券 874( 874)
シティグループ証券 1597( 689)
ドイツ証券 635( 635)
BNPパリバ証券 522( 514)
UBS証券 522( 440)
SMBC日興証券 456( 358)
SBI証券 596( 356)
広田証券 312( 312)
大和証券 274( 256)
三菱UFJeスマート 243( 235)
三菱UFJ証券 1700( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
三菱UFJ証券 850( 0)
ABNクリアリン証券 750( 0)
シティグループ証券 600( 0)
みずほ証券 400( 0)
JPモルガン証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース