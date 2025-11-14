酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【最終的には放っておけばいい】

【お悩みNo.135】男女問わず、嫌いなタイプの人間をひとことでお願いします。そしてその人と過ごさなくてはいけない時はどうしたらいいんでしょうか？【PN:ツラミちゃん・20代・女性・会社員】

――どうしても生理的に合わない人っていますか。

そういうことは意識しないんですね。人を嫌うって、結構エネルギーがいることやから。

――基本的に省エネのタイプ。嫌うことがない。

好き嫌いというよりは、めんどくさってなると、あま、もうそれ以上関わらないので、嫌いという感情に行き着くことがないのかもしれません。

――怒りの原因から目をそらす。まさに現代に必要なアンガーマネジメントの達人だと思います。

鬱陶しいなぁと思う人って、自分の言いたいことをぶわーっと言いますよね。そこになにかしら反応があると、また調子にのるから、相手のテンションがそっと落ちていくようにそっけない態度をとるといいと思います。

――よっぽど変なやつじゃなければその時点で気付く。

さらに、それでもしゃべってくるんだったら、もう放っておけばいいと思います。向こうにどう思われてもええやって思う瞬間がくるはずですよ。

――初手で嫌ないじりをされてイラッとした時の対応は？

一回頭で考えた返しを絶対に言わないことですね。向こうがボケたり、こちらを雑にいじってきた時も、「はあ、そうですか」って顔をして受け流します。相手が喜ぶような言動を徹底的に排除しますね。

――となると、サムイ相手の対応は森田さんに任せてしまう。

いや、あいつ（森田）は結構愛想笑いで終わらせますね。面倒臭い相手との会話はあいつも拾わないです。地方のイベント終わりとかにようわからんけどお金持ちなんやろみたいな人が挨拶に来た時は、森田が担当しますね。基本的によく知らない相手でも変な感じにしない腕が奴にはありますから。

――得意な人に任せて、嵐が去るのを待つ。

そう。そもそも相手だってあなたに嫌がらせをしたいわけじゃない。向こうにもこれまでの人生があるし、友達だっておるはず。今回はあなたが苦手だと思っているだけ。だから、やり過ごして、そっと離れるのがいいと思いますよ。



【セフレのように教科を変える】

【お悩みNo.136】勉強が進まず焦ってます。スケジュールの管理方法を教えてください。【PN:学問はむずめ・10代・男性・学生】



――学生時代、受験勉強の時とかって勉強の計画はどう立てましたか？

5教科あったら、「今日は国語の日」と決めるんじゃなくて、1時間ごとに違う教科をやってましたね。そうすると、勉強に飽きないというか、とにかく飽きないことを重要視してたんでしょう。

――飽きないようにコロコロ変える。今のセフレと同じですね。

そうでしょう。ずっと一緒にいたりすると嫌になったりしますよね。だから、その子のいいところを見るために、時間を空けたり、あるいは他の子を抱くわけです。

――セックスと違って、勉強は苦行だと思う人も多いのでは。

僕は数学が苦手だったんでね、だから、苦手な教科の次は好きな社会にしようとか、サンドイッチにしてました。嫌いだからやらない、となるともっとできなくなるし、余計に嫌いになる。そこだけは気をつけてやってましたね。そして、受かることをずっと妄想して、活力にしていました。

――ご褒美システムですね。

そのマインドは今でもありますね。今週末はゴルフに行けるから、しんどい仕事だけど頑張ろう、そう思えるんです。

――セックスができることはご褒美にはならない。

もうルーティンですし、ある意味仕事みたいなもんですから。

――さらに売れっ子になって、1年中休みがなくなったらどうします？

いや、もう無理でしょう。すこしでも時間空いたら、「ここでゴルフに行かせてくれ」ってマネジャーに頼むと思います。それがないと倒れてしまいますよ。

――ブクロさんにとってゴルフは夏場のOS-1。

もっと大御所になったら、2本撮りとかでしっかり休みをもらえるみたいなんでね。いつかは、半年働いて半年休む、船乗りみたいな生活ができたらいいですね。

