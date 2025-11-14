来年行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)のアメリカ代表にさらなる強力選手が加わりました。

2年連続3度目のア・リーグMVPを受賞したヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がキャプテンを務めるアメリカ代表。すでに、ジャッジ選手とMVPを争い、今季MLBで唯一60本塁打の大台に乗ったマリナーズのカル・ローリー選手、サイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手、シルバースラッガー賞受賞のロイヤルズのボビー・ウィットJr.選手など名だたるメンバーが参加を表明しています。

日本時間14日、そのメンバーに新たにカブスのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手とダイヤモンドバックスのコービン・キャロル選手が加入を発表しました。

PCA選手は鈴木誠也選手とともに打線を引っ張り、今季は157試合に出場し、打率.247、31本塁打、95打点、35盗塁をマーク。キャロル選手は143試合に出場し、打率.259、31本塁打、84打点を記録。両リーグの打撃ベストナインに相当するシルバースラッガー賞を初受賞しています。

またPCA選手、キャロル選手は同日にMLBアワードで発表された「オールMLBセカンドチーム」にも選出。

SNSでは「既にドリームチームなのに更にタレントが来た…」「WBCアメリカ本気だな」「WBCアメリカ代表のメンツえぐいんだけどw楽しみすぎる！！」とコメントが寄せられました。