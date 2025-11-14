大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが13日（木）、「2025男子世界クラブ選手権大会 壮行会」を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

男子世界クラブ選手権大会は、12月16日（火）から21日（日）にブラジルのベレンにて開催される。5大陸の各王者と開催国王者、さらに主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。大阪Ｂは5月に行われたアジアクラブ選手権で準優勝を飾り、今大会の出場権を獲得していた。

その大会の直前、12月7日（日）にAsueアリーナ大阪で実施されるSVリーグ男子第7節GAME2 東京グレートベアーズ戦の試合終了後に、世界クラブ選手権に向けて出発するチームをファン・サポーターと一緒に送り出す「2025男子世界クラブ選手権大会 壮行会」を行う。

壮行会実施に伴い、試合会場にて大阪Ｂのフラッグへの「寄せ書きメッセージ」ブースも設置。このブースは、GAME1が行われる12月6日（土）にも設置されるとのことだ。また、12月7日（日）の試合の来場者先着7,000名には、大阪Ｂの「応援ミニフラッグ」もプレゼントされる。

なお、欧州クラブ選手権で優勝を果たした石川祐希が所属するペルージャも今大会に出場し、2チームは同組となっている。各クラブが優勝を目指してぶつかり合う熱い大会の前に、大きなエールで大阪Ｂを送り出そう。