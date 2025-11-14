サッカー日本代表エース・上田綺世選手が“歴史的勝利の立役者”に 活躍支える美人妻・由布菜月にも注目集まる
【モデルプレス＝2025/11/14】オランダの名門フェイエノールトで得点を量産し、日本代表でも不動のエースとして存在感を放つFW上田綺世（うえだ・あやせ）選手。そんな彼を支える妻でモデルの由布菜月（ゆふ・なつき）も、自身のSNSやYouTubeで発信するライフスタイルが話題を集めている。
【写真】上田綺世選手支える美人妻
来年6月に北米3か国で共同開催されるFIFAワールドカップに向けて、所属クラブのフェイエノールト（オランダ）ではリーグ戦13ゴールを決め、得点ランキング1位を独走中。日本代表としても、10月14日に行われた“サッカー王国”ブラジル代表との国際親善試合（3−2）で決勝ゴールを決め、同国からの“歴史的初勝利”に大きく貢献。勢いに乗るエースのプレーに、日本中が沸いた。
そんな歓喜の瞬間をスタンドから見守っていたのが、妻でモデルの由布。2022年2月に上田と結婚した由布は、自身のInstagramのストーリーで「ずっとアドレナリン出てた おめでとう！！！」とコメントを投稿し、夫の活躍を祝福した。
モデルとしての活動を続けながら、アスリートフードマイスターの資格も取得し、食事面から上田選手をサポートする由布。Instagramのフォロワーは約25万人、YouTubeのチャンネル登録者数は約16万人（※11月12日時点）を超え、同世代女性を中心に人気を集めている。
結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。仕事の都合上、日本とヨーロッパを行き来しながらも、食生活や街歩きの様子をVlogとして発信し、「憧れる」「センスが良すぎる」と反響を呼んでいる。
動画内では上田選手もたびたび登場し、試合中とはまた違うリラックスした姿を見せることも。コメント欄には「美男美女」「理想の夫婦」「仲の良さに癒される」といった声が多く寄せられている。
日本を代表するストライカーと、その隣で支え続ける妻。それぞれのフィールドで輝きを放つ2人の活躍に、今後も注目が集まりそうだ。（modelpress編集部）
◆日本代表エース・上田綺世選手 ブラジル戦で決勝ゴール「歴史的勝利」の立役者に
◆“支える力”も話題に 美人妻・由布菜月に反響
