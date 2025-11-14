Aぇ! group末澤誠也、隠れた本音吐露「SPRiNG」初登場で表紙
【モデルプレス＝2025/11/14】Aぇ! groupの末澤誠也が、11月21日発売のファッション雑誌『SPRiNG（スプリング）』2026年1月号（宝島社）の表紙と巻頭特集に初登場する。
【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿
美しいビジュアルとファッションセンス、空気を一変させるハイトーンの歌声―多彩な才能にあふれた末澤がSPRiNG初登場。「末澤誠也からにじむ温度と湿度と。」と題し、30歳目前でCDデビューという夢を叶えた彼のまなざしの奥に眠る渇望、クールに見える末澤の隠れた本音に迫る。おなかがちらりとのぞくクロップトトップスや、透け感のある柄シャツを着こなす末澤さんからにじむ湿度や、彼を包む空気感を感じさせるカットを見ることができる。
29歳8か月でCDデビューを果たし、1年半。音楽、俳優、バラエティと、止まらぬ勢いで輝く末澤。誌面では、結成して7年目を迎えたAぇ! groupについて、「今の事務所では珍しい、バンドスタイルを大事にしているからこそ、もっと技術を上げていきたいですね。最近はフェスに出演させていただく機会も増えて、“あいつらアイドルだったんか”と言われることが、すごくうれしいんですよ。それに、しっかりと音楽を届けるためにも、楽曲の方向性の選択にも、選曲にもしっかりと関わるようにしています。そこで妥協していてはダメだと思っていて。俺たちはいま、みんながやりたい音楽をやっています」と語った。
また、心の内を多くは語らないイメージのある末澤だが、「どこか冷静に見られることが多いんです。でも、決して冷めているわけではなくて、自分が抱いている悔しい想いや、悲しい感情をわざわざ表面に出す必要がないと思っているからだけなんです。だって、自分の理想に届いていないことや、売上やチャートなどの数字が思うように出ないこと、やりたいことができていないことって、自分ががんばるしかないですからね」と吐露。「今からやりたいことはたくさんあるんです。ただ、“無言実行”タイプなので、なにがとは言わないですけどね（笑）」と、最後までクールなイメージで語ったという。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿
◆末澤誠也「SPRiNG」初登場
美しいビジュアルとファッションセンス、空気を一変させるハイトーンの歌声―多彩な才能にあふれた末澤がSPRiNG初登場。「末澤誠也からにじむ温度と湿度と。」と題し、30歳目前でCDデビューという夢を叶えた彼のまなざしの奥に眠る渇望、クールに見える末澤の隠れた本音に迫る。おなかがちらりとのぞくクロップトトップスや、透け感のある柄シャツを着こなす末澤さんからにじむ湿度や、彼を包む空気感を感じさせるカットを見ることができる。
◆末澤誠也、Aぇ! groupについて語る
29歳8か月でCDデビューを果たし、1年半。音楽、俳優、バラエティと、止まらぬ勢いで輝く末澤。誌面では、結成して7年目を迎えたAぇ! groupについて、「今の事務所では珍しい、バンドスタイルを大事にしているからこそ、もっと技術を上げていきたいですね。最近はフェスに出演させていただく機会も増えて、“あいつらアイドルだったんか”と言われることが、すごくうれしいんですよ。それに、しっかりと音楽を届けるためにも、楽曲の方向性の選択にも、選曲にもしっかりと関わるようにしています。そこで妥協していてはダメだと思っていて。俺たちはいま、みんながやりたい音楽をやっています」と語った。
◆末澤誠也「“無言実行”タイプなので」
また、心の内を多くは語らないイメージのある末澤だが、「どこか冷静に見られることが多いんです。でも、決して冷めているわけではなくて、自分が抱いている悔しい想いや、悲しい感情をわざわざ表面に出す必要がないと思っているからだけなんです。だって、自分の理想に届いていないことや、売上やチャートなどの数字が思うように出ないこと、やりたいことができていないことって、自分ががんばるしかないですからね」と吐露。「今からやりたいことはたくさんあるんです。ただ、“無言実行”タイプなので、なにがとは言わないですけどね（笑）」と、最後までクールなイメージで語ったという。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】