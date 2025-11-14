「関西コレクション2026 S／S」2026年4月5日に開催決定 YUMEKI・MON7A・しなこら出演者第1弾発表
【モデルプレス＝2025/11/14】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」が、2026年4月5日に開催されることが決定。第1弾出演者が発表された。
【写真】「関西コレクション 2026 S／S」出演者第1弾
関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」。2011年2月に大阪で誕生し、これまで数々の旬なモデル・タレント・アーティストなどとコラボレーションし、関西を盛り上げてきた関西コレクションは今回記念すべき30回開催となる。次のステージへの幕開けと、30回開催に感謝を込めて「30th ANNIVERSARY」がテーマとなっている。
ME:IやENHYPEN、ITZYなど数々の有名アーティストの振付を手掛けてきた実績のある振付師で、今年韓国のオーディション番組「BOYS II PLANET」に出演し、日本人として唯一ファイナル進出して話題になったYUMEKIが初出演。今回はランウェイへの出演に加え、YUMEKI 自らがプロデュースする“スペシャルダンスステージ”も披露。一夜限りのコラボパフォーマンスも実施予定である。
さらに、6月にABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。ハロン編」に出演し話題急上昇、「＃もんた界隈」が生まれるほどZ世代から支持され、8月にはアーティストデビューを果たした現役高校生のMON7Aも関コレに初登場する。
そして、朝日奈央が6度目のMCに決定。バラエティで培った抜群のトーク力で30回開催記念の関コレを大いに盛り上げる。
韓国の人気ガールズグループNMIXXの元メンバーで、現在はソロアーティストとして活動中のJINIが、ソロデビュー後初来日。さらに、ENHYPENのNI-KIの姉で、ダンスのインストラクターでありながらインフルエンサー活動をするkonon。「MORE」専属モデルや女優のほか、ABEMA「今日、好きになりました。」で恋愛見届人を務めるなど多方面で活躍する大友花恋。小中高校生YouTuberグループ「めるぷち」の元メンバーで、「おさくみみ」の愛称で親しまれるおさき、さくら、MINAMIも出演。
出演する度に鍛え上げられた美ボディが話題になり、前回の関コレでは、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」のメンバーとともにライブパフォーマンスを披露したゆりにゃ。高校1年生で「ジュノン・ス−パーボーイ・コンテスト」に出演し、“可愛すぎるジュノンボーイ”として注目を集めた、ジェンダーレスモデル井手上漠。NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げる白間美瑠ら豪華ゲスト・モデルの出演が決定した。
子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・歌手・モデルなどマルチに活躍し、6月に「TikTok上半期トレンド大賞2025ブレイクスルー部門」を受賞したしなこ。YouTube登録者数136万人＆TikTokフォロワー240万人の話題沸騰中のYouTuberアイドルとして活動する5人組男性アイドルグループ・リアルピースが初登場。Z世代に人気のクリエイターが明るく盛り上げる。（modelpress編集部）
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
MODEL：アリアナさくら、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、さくら、白間美瑠、上西星来、ティファニー絵里菜、MINAMI、ゆりにゃ and more
GUEST：金子みゆ、Kirari、konon、翔、杉本琢弥、MON7A and more
GLOBAL GUEST：JINI、テリ（Taeri）、YUMEKI and more
CREATOR：一生友子、しなこ、ちょき、リアルピース、ろこまこあこ and more
MC：朝日奈央 and more
【Not Sponsored 記事】
【写真】「関西コレクション 2026 S／S」出演者第1弾
◆「関西コレクション2026 S／S」2026年4月5日に開催決定
関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」。2011年2月に大阪で誕生し、これまで数々の旬なモデル・タレント・アーティストなどとコラボレーションし、関西を盛り上げてきた関西コレクションは今回記念すべき30回開催となる。次のステージへの幕開けと、30回開催に感謝を込めて「30th ANNIVERSARY」がテーマとなっている。
◆YUMEKI・MON7A、関コレ初登場
ME:IやENHYPEN、ITZYなど数々の有名アーティストの振付を手掛けてきた実績のある振付師で、今年韓国のオーディション番組「BOYS II PLANET」に出演し、日本人として唯一ファイナル進出して話題になったYUMEKIが初出演。今回はランウェイへの出演に加え、YUMEKI 自らがプロデュースする“スペシャルダンスステージ”も披露。一夜限りのコラボパフォーマンスも実施予定である。
さらに、6月にABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。ハロン編」に出演し話題急上昇、「＃もんた界隈」が生まれるほどZ世代から支持され、8月にはアーティストデビューを果たした現役高校生のMON7Aも関コレに初登場する。
そして、朝日奈央が6度目のMCに決定。バラエティで培った抜群のトーク力で30回開催記念の関コレを大いに盛り上げる。
◆JINI・MINAMI・しなこらも出演
韓国の人気ガールズグループNMIXXの元メンバーで、現在はソロアーティストとして活動中のJINIが、ソロデビュー後初来日。さらに、ENHYPENのNI-KIの姉で、ダンスのインストラクターでありながらインフルエンサー活動をするkonon。「MORE」専属モデルや女優のほか、ABEMA「今日、好きになりました。」で恋愛見届人を務めるなど多方面で活躍する大友花恋。小中高校生YouTuberグループ「めるぷち」の元メンバーで、「おさくみみ」の愛称で親しまれるおさき、さくら、MINAMIも出演。
出演する度に鍛え上げられた美ボディが話題になり、前回の関コレでは、自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」のメンバーとともにライブパフォーマンスを披露したゆりにゃ。高校1年生で「ジュノン・ス−パーボーイ・コンテスト」に出演し、“可愛すぎるジュノンボーイ”として注目を集めた、ジェンダーレスモデル井手上漠。NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げる白間美瑠ら豪華ゲスト・モデルの出演が決定した。
子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・歌手・モデルなどマルチに活躍し、6月に「TikTok上半期トレンド大賞2025ブレイクスルー部門」を受賞したしなこ。YouTube登録者数136万人＆TikTokフォロワー240万人の話題沸騰中のYouTuberアイドルとして活動する5人組男性アイドルグループ・リアルピースが初登場。Z世代に人気のクリエイターが明るく盛り上げる。（modelpress編集部）
◆「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」開催概要
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
MODEL：アリアナさくら、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、さくら、白間美瑠、上西星来、ティファニー絵里菜、MINAMI、ゆりにゃ and more
GUEST：金子みゆ、Kirari、konon、翔、杉本琢弥、MON7A and more
GLOBAL GUEST：JINI、テリ（Taeri）、YUMEKI and more
CREATOR：一生友子、しなこ、ちょき、リアルピース、ろこまこあこ and more
MC：朝日奈央 and more
【Not Sponsored 記事】