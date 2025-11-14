【SM発・日本人グループGPPインタビュー連載Vol.8・ルナを深堀り】モデル時代の挫折を乗り越え「もう一度前に進みたい」アーティストに転身
【モデルプレス＝2025/11/14】SM ENTERTAINMENT JAPANからデビューする日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）にモデルプレスがインタビュー。第8回目はルナ（渡辺瑠奈）を深堀り。【インタビュー連載】
BoA、東方神起、SHINee、少女時代、EXO、Red Velvet、NCT、aespa、RIIZEなど数々の世界的アーティストを輩出してきたSM ENTERTAINMENT JAPAN。全員日本人で構成された初のガールズグループ・GPPが始動し、2025年12月16日にデジタルシングル「Bring it Back」でデビューする。
8人は世界最高水準の育成ノウハウに基づいた圧巻のダンスパフォーマンスと生きた歌唱力を備えており、グループ名は「G：限界突破」と「PP：Paper Plane」を意味し、試練を経ながら力強く飛び立つ紙飛行機のように、常識を打ち破り日本から世界へ飛び立つという彼女たちの覚悟と挑戦を体現している。
ルナは、モデル経験で磨かれた長い手足を活かしたダイナミックな表現が真骨頂。ステージに強烈な迫力をもたらすダイナミック・ルーキーとして、グループのビジュアルインパクトを担う。
― 自己紹介をお願いします！
ルナ：普段の穏やかな雰囲気からは想像できない、力強いダンスとラップ、そして歌では澄んだ声を響かせられることが私の武器です。
― アーティストを目指したきっかけを教えてください。
ルナ：もともとモデル活動をしていましたが、初めて掴んだ大きな仕事がコロナ禍で中止になってしまい、そこから少し塞ぎ込むようになっていました。その期間にたくさん音楽を聴き、いろんなアーティストさんの動画を見るようになって、「もう一度前に進みたい」という気持ちを取り戻しました。そのとき音楽が私の救いになったように、今度は私が誰かの希望や勇気になりたいと思い、アーティストの道を目指しました。
― デビューが決まったときの心境はいかがでしたか？
ルナ：もちろん嬉しい気持ちが一番でしたが、同じくらい不安もありました。練習生の間はただ夢中で練習していたけれど、「これからは誰かに見られる存在になる」と思った瞬間、パフォーマンスに対する意識が一気に変わりました。プレッシャーもありますが、それは成長に繋がる大切な刺激だと感じています。
― デビュー前の期間で印象に残っている出来事はなんですか？
ルナ：メンバー全員で創作ダンスを作ったことが一番印象に残っています。みんなで役割を決めて意見を出し合いながら、一つの作品を作り上げていく過程が本当に楽しかったです。初めて自分たちだけで作った作品だったので、その時間を通してすごく仲が深まったと思うし、グループとして成長できた大切な経験でした。
― 不安を抱えているモデルプレス読者へのアドバイスとして、アーティストを目指すこれまでの人生の中で「悲しみ」や「怒り」などを乗り越えたエピソードを教えてください。
ルナ：昔は自分にまったく自信がなくて、パフォーマンスしている自分を見るのも嫌いでした。でも、周りのメンバーやスタッフさん、家族がたくさん声をかけてくれて、「自分のいちばんの味方は自分なのに、なんで自分を傷つけるの？」という言葉が特に心に残りました。その言葉をきっかけに、自分の見方が少しずつ変わっていって、今では「自分の容姿も声も、この世でたったひとつの大切なもの」と思えるようになりました。そこから前向きに努力できるようになったと思います。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
ルナ：私が大切にしているのは「初心を忘れないこと」と「自分を愛すること」です。夢を追う中で迷ったり、つらいことがあっても、「なんでこの夢を目指したのか」を思い出して気持ちを燃やし続けてほしいです。そして、自分を周りと比べて落ち込んでしまうときこそ、自分を大切にしてほしいです。自分はこの世界でたった1人しかいない、かけがえのない存在です。
― 最後に、これからどんなアーティストになりたいか、理想のグループ像と叶えたい目標を教えてください。
ルナ：歌やパフォーマンスを通して、たくさんの人の心を動かせるアーティストになりたいです。GPPを知ることで、誰かの中に小さな希望や勇気の光が灯るような存在でありたいと思っています。私たちは常に挑戦を恐れず、どんな壁も8人で支え合いながら乗り越えていきます。そして、一瞬一瞬のステージに魂を込めて、見てくれる人の心に「生きる力」を残せるようなパフォーマンスを届けていきたいです。
出身：熊本県
生年月日：2005年5月15日生まれ
特技：熊本弁と標準語を使い分ける、人の良いところをたくさん見つけられる
趣味：ASMRを聴くこと、アニメ・漫画を観ること、読書、散歩、音楽を聴く、神話を調べること、ブラシを触る、絡まったネックレスをほどくこと
小さい頃の夢：音楽関係の仕事をすること、人のためになる仕事をすること
(modelpress編集部)
