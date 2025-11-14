氷川きよし「故郷福岡の高校の後輩」BE:FIRSTメンバーとのオフショット公開「びっくり」「素敵なご縁」と反響
【モデルプレス＝2025/11/14】歌手の氷川きよしが11月14日、自身のInstagramを更新。高校の後輩のアーティストとのオフショットを披露した。
【写真】48歳演歌レジェンドと同じ高校のビーファメンバー
氷川は11月13日に放送された音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（19時〜／読売テレビ・日本テレビ系）に出演。これを受け番組で共演したダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のSOTA（ソウタ）、MANATO（マナト）との記念ショットを公開した。
また「BE:FIRSTのSOTAさん、故郷福岡の高校の後輩MANATOさんありがとう！」とMANATOは高校の後輩だとつづっている。
この投稿には「素敵なご縁」「びっくり」「共演嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳演歌レジェンドと同じ高校のビーファメンバー
◆氷川きよし、BE:FIRST・MANATOは高校の後輩
氷川は11月13日に放送された音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（19時〜／読売テレビ・日本テレビ系）に出演。これを受け番組で共演したダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のSOTA（ソウタ）、MANATO（マナト）との記念ショットを公開した。
また「BE:FIRSTのSOTAさん、故郷福岡の高校の後輩MANATOさんありがとう！」とMANATOは高校の後輩だとつづっている。
◆氷川きよしの投稿に反響
この投稿には「素敵なご縁」「びっくり」「共演嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】