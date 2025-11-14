元NHK中川安奈アナ、タイトボトムス×クロップド丈から美スタイル輝く「レベチのスタイル」「何でも似合う」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が11月13日、自身のInstagramを更新。タイトデニムにクロップド丈のトップスを合わせたコーディネートから美しいスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
続けて、「始球式の特訓を思い出しながらポーズをとってみました」とコメントし、ウエストがのぞくクロップド丈のトップスに黒のボトムスを合わせたコーディネートから美しいスタイルを際立たせた。ピッチャーの投球ポーズや野球のボールを持って笑顔を見せた1枚を披露している。
【写真】32歳元NHKアナ、美スタイル際立つタイトコーデ
◆中川安奈アナ、美スタイル披露
中川はNPB AWARDS 2025の司会を務めることを報告。「NHK時代、スポーツキャスターとしてずっと見ていたNPBアワーズにこんな形で参加させていただけるなんて光栄です」と喜びを綴り、「心を込めて丁寧に臨みたいと思います」と意気込みを語った。
◆中川安奈アナの投稿に反響
この投稿に「レベチのスタイル」「投球ポーズが様になっている」「品があって好き」「なんて美しいピッチャー」「一緒にキャッチボールしたい」「司会、楽しみです」「何でも似合う」などコメントが集まっている。（modelpress編集部）
