娘の習い事のため「フルタイムで頑張ろう！」でも、疲れて娘に冷たくしてしまう私。娘の『本音』にハッ

筆者の知人は、上の子が4歳、下の子が1歳を迎えたころ、保育園に子供を預けて時短勤務で職場に復帰しました。知り合いの保護者から習い事の話を聞き、うちの子にも経験をさせてあげた方がいいのかも、と悩んで……？

大切なのは

毎日子どもの為と言い聞かせて頑張っていましたが、本当に必要だったのは心のつながりでした。

長女が「習い事をやりたい」と思うその日までは、一緒に笑い、一緒に体験する時間を大切にしようと決めています！

