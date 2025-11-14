セックス・ピストルズ結成50周年記念グッズ、オンライン販売がスタート 原宿ショップで話題の全41種が登場
結成から半世紀を迎えた伝説的パンク・ロックバンド、セックス・ピストルズの50周年を記念するオフィシャルグッズが、UNIVERSAL MUSIC STOREにてオンライン販売開始となった。
【画像】人気トップ10も発表！セックス・ピストルズ結成50周年記念グッズ
今回販売されるのは、東京・原宿で10月29日から11月9日まで開催された期間限定ショップのアイテムや、大型フェス「PUNKSPRING 2025」の会場で即完売となった商品を含む全41種類。ジェイミー・リードによる象徴的なアートワークを使用したジャケットやTシャツのほか、キャップ、トートバッグ、キーホルダー、ポスターなど、日常使いしやすい小物やインテリアアイテムも充実している。
原宿のポップアップショップは、セックス・ピストルズ結成50周年という節目を記念して開催され、連日多くのファンでにぎわいを見せた。今回のオンライン販売は、現地に足を運べなかったファンの要望に応えるかたちで実現されたもので、日本全国から購入が可能となる。
また、販売アイテムの中から人気トップ10もあわせて発表された。グッズの詳細はUNIVERSAL MUSIC STOREおよび日本公式ウェブサイトにて確認できる。
1975年の結成以来、短い活動期間ながら音楽とスタイルの両面で世界に強烈な影響を残し、今もパンク・ムーブメントの象徴として語り継がれるセックス・ピストルズ。50周年を飾る今回の記念グッズは、その唯一無二の存在感を再認識できる貴重なラインナップとなっている。
