TM NETWORK、ドキュメンタリー映画＆WOWOW番組がBlu-ray化 ツアー追加公演も決定＆最速先行も封入特典に
TM NETWORKのドキュメンタリー映画『Carry on the Memories -３つの個性と一つの想い-』および、WOWOWで放送された特別番組『40th Anniversary Premium Talk Session』の2枚組Blu-rayが、12月24日にリリースされることが決定した。
また、未発表音源を含む『Carry on the Memories -３つの個性と一つの想い-』のサウンドトラックCDも同梱され、全国ツアー『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』の追加公演に向けた最速先行申込シリアルも封入される。追加公演の詳細は12月24日発表予定となる。
同アイテムは、2024年の40周年イヤーに開催された3本の全国ツアー（DEVOTION、STAND 3 FINAL、YONMARU）に密着した映像を、約300時間分の記録から凝縮したドキュメンタリーと、WOWOWで放送された全3回完結のトーク番組を収録。ライブで一切のMCを行わずに音楽と映像のみで表現してきた小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登の3人が、素の表情で40年の活動を振り返る姿が映し出される。
サウンドトラックには、劇伴楽曲を中心に10曲以上を収録し、未発表曲「An Improvised Piano（The Moment Arrives）」も含まれている。小室は映画公開時に「TMのアンプラグド3部作を中心に、3人のただの雑談でもプライベートならではの話しなども沢山あるので、ドラマチックに言葉が残るように作曲しました」とコメントしている。
