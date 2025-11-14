サザンオールスターズ、“変態”し続ける今を収めたリアルドキュメンタリー、会員限定で無料配信
サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が19日にリリースされることを記念し、約2時間にわたるドキュメンタリームービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、21日午後7時より配信されることが決定した。
同映像では、今年3月にリリースされた10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携え全国13都市26公演を巡ったツアーの裏側に完全密着。47年を超えるキャリアを持つバンドが、全曲新曲で構成された作品で世の中と向き合い、挑んだアリーナ＆ドームツアー。その集大成である東京ドーム公演を収録したBlu-ray＆DVDの発売に合わせて配信される。
アルバム制作やツアーの舞台裏に加え、流行病や予期せぬ交通の混乱、歳を重ねたメンバーに立ちはだかる現実問題など、さまざまな困難に迫る。今もなお“変態”し続けるということ、そして“サザンオールスターズとは何か”を描く、嘘偽りのないリアルなドキュメンタリームービーとなっている。
なお、同映像はサザンオールスターズの公式ファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」の会員限定で無料配信される。配信プラットフォーム・LIVESHIPでの配信となり、視聴にはシリアルコードが必要。14日以降の新規入会者は対象外となる点には注意が必要だ。
また、特設サイト『サザン・タイムズ』も同日更新され、ツアー各地で関わったプロモーターからのメッセージ企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』も公開されている。
