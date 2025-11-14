Aぇ! group末澤誠也、グループに描くビジョン「妥協していてはダメ」 個人では“無言実行”タイプ貫く
5人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、21日発売のファッション雑誌『SPRiNG』2026年1月号（宝島社）の表紙と巻頭特集を飾る。美しいビジュアルとファッションセンス、空気を一変させるハイトーンの歌声など多彩な才能にあふれた末澤が、同誌に初登場する。
【写真】頼もしい！ポーズをキメるAぇ! group・佐野晶哉
「末澤誠也からにじむ温度と湿度と。」と題し、30歳目前でCDデビューという夢をかなえた彼のまなざしの奥に眠る渇望、クールに見える末澤の隠れた本音に迫る。おなかがちらりとのぞくクロップトトップスや、透け感のある柄シャツを着こなす末澤からにじむ湿度や、彼を包む空気感を感じさせるカットに注目だ。
誌面では、結成して7年目を迎えたAぇ! groupについて「今の事務所では珍しい、バンドスタイルを大事にしているからこそ、もっと技術を上げていきたいですね。最近はフェスに出演させていただく機会も増えて、“あいつらアイドルだったんか”と言われることが、すごくうれしいんですよ。それに、しっかりと音楽を届けるためにも、楽曲の方向性の選択にも、選曲にもしっかりと関わるようにしています。そこで妥協していてはダメだと思っていて。俺たちはいま、みんながやりたい音楽をやっています」とビジョンを描く。
また、心の内を多くは語らないイメージのある末澤だが「どこか冷静に見られることが多いんです。でも、決して冷めているわけではなくて、自分が抱いている悔しい想いや、悲しい感情をわざわざ表面に出す必要がないと思っているからだけなんです。だって、自分の理想に届いていないことや、売上やチャートなどの数字が思うように出ないこと、やりたいことができていないことって、自分ががんばるしかないですからね」と心の内を明かす。「今からやりたいことはたくさんあるんです。ただ、“無言実行”タイプなので、なにがとは言わないですけどね（笑）」と、最後までクールなイメージを貫いている。
