宮田愛萌、1st写真集発売決定 高校時代短期留学で訪れた思い出のセブ島でロケ
作家、タレントとして活動する宮田愛萌の1st写真集が、2026年1月28日に幻冬舎より発売されることが決定。あわせてカット3点が解禁された。
【写真】トレーニングに励みメリハリボディに！ 宮田愛萌1st写真集より
撮影の舞台となったのは、高校時代に短期留学で訪れた思い出の地・常夏のリゾート、セブ島。「もう一度セブに行きたい」という宮田の希望から、ロケ地が決まったという。
「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まった本作に向け、宮田は約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。水着、ランジェリーの撮影も、楽しみながら行っている。また、ジプニーに乗ったり、「留学中に食べられなくていつか食べたい！」と思っていたというファストフード・ジョリビーを食べたり、お酒を飲んだりと、女性だけのチームだからこその「女子旅感」も感じられる1冊になった。
撮影は、女性のありのままの姿を切り取った作品で注目を集めるカメラマン・花盛友里が担当。宮田の素顔を、余すことなく撮影している。
宮田は写真集の発売決定に際し、「せっかくこういうお仕事をしているのだから色々な姿を残しておきたい、と思っていました。それを『あやふやで、不確かな』でも大変お世話になった編集の方と一緒に作ることができて、なんて幸せなのだろうと思います。私は、あまり自分の体型が好きではなかったのですが、こうしてみなさんと一緒に写真集というものに向けて頑張ってみると、そんなに悪いものではないなと思えました。撮影の間ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていたことが、見てくださったみなさんにも伝わったら嬉しいです」とコメントを寄せた。
2月14日にはブックファースト新宿店、2月21日にMARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店にて、発売記念イベントの開催が予定されている。
宮田愛萌1st写真集『タイトル未定』は、幻冬舎より2026年1月28日発売。定価3200円（税抜）。通常版書籍にアクリルキーホルダーと32ページの小冊子がついた豪華版（5200円＋税）も同日発売。
【写真】トレーニングに励みメリハリボディに！ 宮田愛萌1st写真集より
撮影の舞台となったのは、高校時代に短期留学で訪れた思い出の地・常夏のリゾート、セブ島。「もう一度セブに行きたい」という宮田の希望から、ロケ地が決まったという。
「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まった本作に向け、宮田は約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。水着、ランジェリーの撮影も、楽しみながら行っている。また、ジプニーに乗ったり、「留学中に食べられなくていつか食べたい！」と思っていたというファストフード・ジョリビーを食べたり、お酒を飲んだりと、女性だけのチームだからこその「女子旅感」も感じられる1冊になった。
宮田は写真集の発売決定に際し、「せっかくこういうお仕事をしているのだから色々な姿を残しておきたい、と思っていました。それを『あやふやで、不確かな』でも大変お世話になった編集の方と一緒に作ることができて、なんて幸せなのだろうと思います。私は、あまり自分の体型が好きではなかったのですが、こうしてみなさんと一緒に写真集というものに向けて頑張ってみると、そんなに悪いものではないなと思えました。撮影の間ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていたことが、見てくださったみなさんにも伝わったら嬉しいです」とコメントを寄せた。
2月14日にはブックファースト新宿店、2月21日にMARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店にて、発売記念イベントの開催が予定されている。
宮田愛萌1st写真集『タイトル未定』は、幻冬舎より2026年1月28日発売。定価3200円（税抜）。通常版書籍にアクリルキーホルダーと32ページの小冊子がついた豪華版（5200円＋税）も同日発売。