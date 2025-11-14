村重杏奈「カラコン卒業した！」 裸眼＆つやつや肌に反響「カラコン外したらより美しいという衝撃」「きれいな瞳」
タレントの村重杏奈（27）が13日、自身のXを更新。艷やかな白肌が印象的なドアップショットで“あること”を報告した。
【写真】「解き放たれた感が…」村重杏奈の裸眼フェイス
村重は「カラコン卒業した!!!Xでも報告〜」とつづり、長く伸びた上向きまつ毛から瞳の色まではっきりと見える写真を2枚投稿している。
裸眼の瞳は、まるでひまわりが咲いているかのような色合いで、きれいに整えられた眉、みずみずしい唇、そして光沢感のある肌など、細部まで目を奪われるビジュアルを披露。そんな姿に「やっぱりしげ肌が綺麗すぎる」と自分を褒めていた。
カラコンを卒業した姿に、ファンからは「カラコン外したらより美しいという衝撃 解き放たれた感が…」「ほんまやツヤツヤピカピカしとるね」「カラコンなくてもきれいな瞳だよね」「美し過ぎですね」などの反響が寄せられている。
