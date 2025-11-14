◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日 福岡国際センター）

2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭3枚目の平戸海（25＝境川部屋）を一気に押し倒し6連勝。盤石の強さを見せつけた。

初日に金星を配給した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は、結びの一番で西前頭2枚目の若元春（32＝荒汐部屋）と対戦。立ち合いで変化され、はたき込みでまさかの2敗目。初日に続く痛恨の金星配給となった。

今年春場所の新入幕から4場所連続して11勝を挙げ、この九州場所の成績次第で大関昇進もあり得る新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）は、前日5日目に初日からの連勝が4でストップ。この日は初顔合わせの西前頭3枚目・宇良（33＝木瀬部屋）をしっかりと寄り切り、1敗を死守した。

平幕で唯一勝ちっぱなしだった東前頭12枚目・藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）は、西前頭13枚目の御嶽海（32＝出羽海部屋）を力強く押し込んだが、中に入ったところをはたき込まれガックリ。初黒星を喫した。

全勝は大の里。1敗で安青錦、義ノ富士、熱海富士、藤ノ川、時疾風、朝紅龍が続いている。