モデルやインフルエンサーとして活動する阿部なつき（26）が、ミニ丈ワンピ姿のイメチェンショットを披露した。

バスト82・ウエスト54・ヒップ84という抜群のプロポーションから、“令和の峰不二子”と呼ばれている阿部。

Instagramでは、水着モデルを務めた際のオフショット動画や、白のミニ丈ワンピース姿でタイ・バンコクの夜景を満喫する様子、へそ出し私服ショットなどを披露している。

阿部は2025年10月20日、身長160cm、体重42kgであることを明かしており、11月12日の投稿では、「秋のコーデとメイク イエベ秋なので、ブラウンは落ち着きます 髪の巻き方も海外ガールみたいなウェーブ巻きにしてみて、ちょっとイメチェン」とコメントし、茶色のミニ丈ワンピースに白のカーディガンを羽織った、最新ショットを披露した。

この投稿にファンからは、「秋コーデ秋メイク、可愛すぎます」「女性としての最終到達点に達していると思います」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）