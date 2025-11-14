日本時間14日に行われた「MLB Awards」に出席したペドロ・マルティネス氏が、ナ・リーグMVPを受賞した大谷翔平選手について称賛の言葉を贈りました。

マルティネス氏はレッドソックスなどで投手として活躍。MLB通算219勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度受賞するなど大活躍。2015年には米野球殿堂入りも果たしています。

そのマルティネス氏が大谷選手について「ナショナルリーグMVPを満場一致で再び受賞し、類まれなエリートであり史上最高」と称賛しました。またナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦の大活躍についても言及。「1試合で10三振、3打点、3本塁打は信じられない。まるで子どものような驚きや感動を呼び起こした」と振り返りました。

そして来季以降、二刀流での活躍については「チームの投手陣が十分に支え、役割に無理なく慣れていけば、パフォーマンスはトップレベルを維持できると思う」とドジャースに所属する限り、二刀流でトップレベルの活躍が続くと予想。それでも「ただ、5日ごとにフルで二刀流をこなすと、長いシーズンの中で打撃、走塁、全体の成績が低下する可能性がある」と言及する一幕もありました。

来季は、そのマルティネス氏の懸念すらも覆し、投打に躍動する大谷選手の活躍に期待がかかります。