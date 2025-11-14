ドジャースの大谷翔平選手が日本時間14日、ナ・リーグMVPなど一気に4つの表彰ラッシュとなりました。

今季は打率.282で昨季の54本塁打を上回るキャリアハイの55本塁打、102打点、OPS1.014を記録。投打二刀流復活となり、14試合に先発し、1勝1敗、防御率2.87をマーク。ワールドシリーズ連覇を達成しました。

本塁打王争いでは敗れたフィリーズのカイル・シュワバー選手を退け、3年連続の“満票”で栄冠。4度目の受賞となりました。

同日は最優秀指名打者に贈られる「エドガー・マルティネス賞」は5年連続5度目。各リーグ今季最も優れた打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」は3年連続3度目の受賞でした。

またファンと専門家の投票によって決定される「オールMLBファーストチーム」は、同僚の山本由伸投手とともに受賞。DHでは21、23、24年、25年と4度目で、22年の投手での選出を入れて、5年連続のファーストチーム入りでした。なお2023年には投打ともにファーストチームに選出。来季は再び二刀流での受賞も期待されます。

1日で4つの表彰ラッシュとなった大谷選手。今季はこれまでに数々の栄冠を手にしています。打撃ベストナインに相当する「シルバースラッガー賞」は3年連続4度目の受賞でした。

5月には自身6度目となる月間MVPを受賞。5月の全27試合に出場し、110打数34安打で打率.309、27打点でホームランは全カードで放つなど、自身最多タイとなる月間15本塁打を記録しました。

10月のポストシーズンでは、ブリュワーズ戦とのナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦で、投げては7回途中無失点10奪三振、打っては3本塁打と歴史的活躍。ナ・リーグ優勝決定シリーズMVPを初受賞します。

日本時間13日にはMLB公式Xが今季最高の名場面をたたえる「レジェンダリー・モーメント賞」を発表し、この“10奪三振＆3本塁打”のパフォーマンスを選出。「THE GREATEST SHOMAN」とたたえられました。