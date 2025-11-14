秋田県沖での洋上風力発電事業から撤退した三菱商事の担当者が県庁を訪れ、秋田が抱える課題の解決に向け、引き続き県と連携することを確認しました。



三菱商事は、県や市町村に聞き取りをしたうえで、それぞれのニーズに合わせた取り組みを行うことにしています。



県庁を訪れたのは、三菱商事で秋田を含む国内11の拠点を統括する部署の代表など3人です。



三菱商事国内開発室 竹本吉広室長

「洋上風力発電事業につきましては私どもも、弊社としても最善を尽くしたつもりではございます、ただ力及ばず結果として地域の皆様ご期待に添えなかったという点につきましては改めてお詫び申し上げたいと思います」





三菱商事を中心とする共同事業体は、国が公募した「能代市、三種町および男鹿市沖」と、「由利本荘市沖」などの洋上風力発電事業者に選ばれていました。しかし、資材価格の高騰や金利上昇など、想定を上回る事業環境の変化があったとして今年8月に撤退を表明しました。県は、洋上風力発電事業に参入した大手商社などと連携し、人口減少をはじめとした秋田の課題解決に向けた施策に取り組んでいます。14日の会議では、撤退後も引き続き三菱商事と連携することを確認したということです。三菱商事の撤退で影響を受けた9つの市と町の担当者も出席した会議。意見交換は非公開で行われました。県からは、車の自動運転や無人店舗の技術、それに県産米の輸出や特産品の販路拡大に向けた連携が提案されたということです。三菱商事国内開発室 竹本吉広室長「この洋上とはまた別に、秋田の皆様とご縁をいただいているので、これを何かしら秋田の活性化につながる、未来づくりにつながるという点で貢献したいと思っておりますから、そこについては知恵を絞ってまいりたいと思います」三菱商事は今後、県や市町村に聞き取りをしたうえで、それぞれのニーズに合わせた取り組みを行うことにしています。