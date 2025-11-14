「やっと会えた」井上和香、安めぐみとの“癒し系”食事会ショット「最強グラビアアイドルの2人、マジで最高」「ほんま変わらず綺麗」
タレントの井上和香（45）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。自身とともに“癒し系タレント”として知られる安めぐみ（43）との食事会の様子を公開し、ファンから歓喜の声が相次いでいる。
【写真】「最強グラビアアイドルの2人」井上和香が披露した安めぐみとの“癒し系”食事会ショット
井上は「やっと会えた 一瞬過ぎて話す時間が足りない たくさん話してたくさん食べて…忙しくて楽しくて癒された時間だった ありがとう、めぇちゃん」とつづり、食事を楽しむ2ショットを披露。定食やデザートを前に、2人が笑顔を見せる“癒しショット”が並んでいる。
コメント欄には、安本人からも「私もすぐ会いたいぃー」とのメッセージが寄せられ、ファンからは「かつて天下を獲った最強グラビアアイドル！レジェンドまぶしいよ」「最強グラビアアイドルの2人、マジで最高です」「ほんま変わらず綺麗」「癒し系グラドルツートップ かわいい」「めっちゃ最強の癒やし美女コンビ」「お二人さんいつも若々しくて綺麗」「二人とも可愛いし綺麗」など、当時を懐かしむ声や称賛コメントが殺到した。
