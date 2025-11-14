ヤクルトからドラフト２位で指名された城西大・松川玲央内野手が１４日、埼玉・川越市の川越プリンスホテルで入団交渉に臨み、契約金７０００万円、年俸１２００万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は３９に決まった。

仮契約を終えた松川は「実感がわいてきて、また新しくスタートラインに立ったという気持ちがあります」と表情を引き締めた。侍ジャパン大学日本代表候補にも名を連ねた大学屈指の遊撃手の持ち味は本塁から一塁に３秒７で到達するスピード。大学入学時に５９キロだった体重を食事などで増やし、さらに瞬発系のトレーニングなどでスピードアップ。１年春の練習試合で平凡な投ゴロを打って一塁に駆け込んだ際、もう少しでセーフになりそうだったことで周囲が驚き、自らの速さに気づいたという。動画でヤクルト・山田、ソフトバンク・周東といった俊足の選手を見て参考にしてきた。「（持ち味は）足だと思っているので、プロの舞台でも自分の持ち味を発揮できれば。３０盗塁を目標にしていきたい」と目標を掲げた。

契約金の使い道については「母にたくさん支えてもらったので、何かプレゼントできたら」。背番号は３９。プロで活躍することが、その番号通りに母への感謝の印になる。（秋本 正己）

◆松川 玲央（まつかわ・れお）２００４年３月２６日、岡山県生まれ。２１歳。関西から城西大に進み、１年秋から遊撃の定位置を獲得。１８３センチの長身ながら、５０メートルを５秒９で走る卓越したスピードを生かしたプレーが持ち味の内野手。１８３センチ、８１キロ。右投右打。