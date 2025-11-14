演出家・マッコイ斎藤氏（55）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が取締役副社長を務める株式会社SHOW-GUNの専務を務めるタレントの千秋との関係性について触れた。

この日は30年以上の付き合いとなるお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と出演。2人の出会いについて話をする中、遠藤が「縁で言うと、俺も最近ちょっとびっくりした縁があって。御社で元ワイフ今働かれてません？」と遠藤の元妻でタレントの千秋について触れた。

千秋は今年4月、同社の専務取締役に就任したことを発表。同社はテレビ・ラジオコマーシャルやライブイベント、企業プロモーション事業を展開する企業。かつて吉本興業で役者をしていた小堀佳樹氏が社長を務め、マッコイ氏が副社長を務めている。

マッコイ氏は千秋との関係について「同じ社員だったら、普通、会社の仲間の話になる。あの人俺のこと、たぶん軽くマネージャーだと思ってるんですよ。だから“チケット取れ”“ホテルの部屋取れ”。あと“迎えに来い”って。さすがに、迎えに来いはカチンと来て“行かねえよ”って言ったんですよ」。

そんなマッコイ氏に、遠藤は「誠さん、やっぱり強い。僕、4年半夫婦生活してましたけど、強めにやっぱいけないんですよ。同い年だし、芸歴が向こうが1年先輩だったりするから、やっぱりなかなか強めにいけないいんですよ。“行かねえよ”なんてもう俺言ったことないすもん、本当に」と嘆いた。

それでも、マッコイ氏は「千秋さんも凄い頭いいし、賢い。冷静じゃないですか。俺がいくら声張り上げようが、“ふうん。そういうのって、結局、人を傷つけるだけで良くないですよ”みたいな。凄い冷静に来るから。この人には到底勝てない」とボヤキ。「本当に俺の女房じゃなくて良かった」としつつ「焦ってないし、余裕があるし、あの人の生き方。小さな巨人ってあの人のことなんですよ」と話した。