◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース第1日（2025年11月14日 千葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）

ツアー1勝の三ケ島かな（29＝ランテック）が6バーディー、ボギーなしの6アンダー66をマークし首位と1打差の3位につけた。

ホールアウトした三ケ島は「ほぼほぼ気持ち良くショットが打てた」と満足そうにほほ笑んだ。

インから出て13番で3メートルを決めると、14番は1メートル弱にピタリ。15番は5メートル、16番は4メートルを沈めて4連続バーディー。後半も5番、6番でも連続バーディーを奪って今季自己最少スコアを叩き出した。

今季30試合で予選落ち11回。ショットの調子は悪くないのに直近も2週連続予選落ちを喫した。悩みを抱えたまま迎えた前週は試合出場の予定がな上に体調不良で寝込んだ。まさに弱り目にたたり目だが、これが好転のきっかけになった。

「運良く体調崩したんです」と笑いを誘った三ケ島は「3日間寝続けた。食べて寝るだけ。それで元気になって頭の中もリフレッシュできた」と続けた。因果関係は不明ながら体調不良が好発進を後押ししたようなのだ。

メルセデスランク70位でシード獲得の正念場だ。21年ツアー選手権リコー杯を制しており、3年シードを行使する権利を保有するものの「最終手段としか考えていない。ご褒美でいただいたものだから簡単に使うわけにはいかない。駄目ならQT（予選会）行く」とあくまで“普通のルート”での出場権確保を目指している。

だからこそ好発進したチャンスを生かしたい。29歳は「明日も自分のニュアンス（考え方）を大事にしながらやっていけたらいい」と力を込めた。