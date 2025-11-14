俳優の舘ひろしが１４日都内で主演映画「港のひかり」（藤井道人監督）の初日舞台あいさつに登壇した。

本作は北陸の港町を舞台に、元ヤクザの三浦諒一（館）と幸太（尾上眞秀／眞栄田郷敦）の長年にわたる友情を描いたヒューマンドラマとなっている。

藤井監督とは２０２１年に公開の「ヤクザと家族」以来の共演。「もう一度この監督とご一緒したいと心から思いました。亡くなった河村（光庸）さんにお願いして、今回の企画が生まれました」と裏側を明かした。「本当に素敵な俳優さんが参加してくれました。私の俳優人生５０年の集大成と言うべき映画となったと自負しております」と胸を張った。

作品の内容にちなみ、誰かのためについたウソを聞かれるも、「自分のためにしかウソをついたことない…」頭を悩ませた。共演した眞栄田が「こういう正解のない世界にいると、『良かったよ』っていう声を疑ってしまう自分がいて。今回は皆さんの本当の意見を聞かせて欲しいなと思います」と話すと、館は「僕、ウソでもいいから褒めて欲しい。褒められて伸びるタイプなので」と明かし、会場の笑いを誘った。

館は「本当に素晴らしい映画になったと思います。１度ならず、２度、３度見て頂いて、作品のすばらしさをお友達、ご家族に伝えていただけたらうれしいです」とアピールした。