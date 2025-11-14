【厚切りとんかつ 厚とん】冬季限定「大粒牡蠣フライ定食」発売/ 2025年に開業した串カツ田中HDの新業態

串カツ田中ホールディングスが展開する「厚切りとんかつ 厚とん」は、新メニュー「大粒牡蠣フライ定食」の販売を開始している。11月13日に同社が発表した。

「厚切りとんかつ 厚とん」は、2025年3月に東京･東五反田で開業した新業態の店舗。以前、「串カツ田中」の東五反田店があった場所に1号店をオープンした。「揚げることを追求し続けた会社が作る“極上とんかつ”」として、衣や油、豚肉などの素材にこだわり、商品を提供している。人気No.1という厚さ3センチの「庄内豚の厚切りロースカツ」の定食は、税込価格で2,970円。

「庄内豚の厚切りロースカツ定食」

「厚切りロースカツ」(イメージ)

今回、広島県産の牡蠣を使った「大粒牡蠣フライ定食」税込2,530円を発売。冬の季節商品として提供している。

〈広島県産の牡蠣、生パン粉･オリジナルの油を使用〉

大粒な広島県産の牡蠣と生パン粉を使い、オリジナルの油でじっくりと揚げて仕上げた。サクサク食感に加え、厚とん自慢の“旨い衣”とジューシーな牡蠣のうま味が味わえるという。

◆「大粒牡蠣フライ定食(4個)」税込2,530円

「大粒牡蠣フライ定食(4個)」

「大粒牡蠣フライ定食」発売

◆「トッピング 大粒牡蠣1個」税込440円

「トッピング 大粒牡蠣1個」

〈厚とんのこだわり〉

【豚肉】山形県産 「庄内豚」と沖縄県産 「琉香豚」といった銘柄豚を使用。「庄内豚」はロースカツに使用しており、柔らかく味わいのある赤身と、あっさりとした甘みのある脂のバランスが楽しめるという。ヒレカツに使っている「琉香豚」は、飼育に天然ハーブを使用。柔らかい肉質で、ふんわり、まろやかでしっかりとしたうま味が特徴としている。

【油】「串カツ田中」のノウハウを生かし、上質なラードをメインに独自ブレンドしたオリジナルの油を使用。とんかつのうま味を引き立て「食べた後も後悔させないくらい後味がすっきり」しているという。

【米】粒感と粘りが両立し、豊潤な甘みとコク、弾力を併せ持つ新潟県産の米を用いているという。米は羽釜で炊き上げている。

〈店舗情報〉

【店舗名】厚切りとんかつ 厚とん 五反田店

【住所】東京都品川区東五反田3丁目16-44

【営業時間】全日11:00〜22:00

「厚切りとんかつ 厚とん 五反田店」外観

■「厚切りとんかつ 厚とん」公式サイト