週明けは今シーズン最強の寒気が南下し、全国的に一気に冬がやってきます。上空1500メートル付近で-6℃以下の強い寒気が北日本や東日本に南下する見込みで、東北や北陸などでは続々と初雪となり、晴れる所も冷たい風が吹き、一気に「冬」となりそうです。

■週明けは今季一番の強い寒気が南下

きょう14日は、北海道に強い寒気が入り、前日と比べ大幅に気温が下がって寒くなりましたが、関東から九州にかけては最高気温が20℃以上まで上がった所も多くなりました。週末の15日(土)から16日(日)にかけても、全国的に晴れる所が多く、各地で紅葉狩り日和となるでしょう。

ただ、週明けの17日(月)から18日(火)にかけては北海道の北で低気圧が発達。ここからのびる前線が北陸や北日本を通過する見込みです。このため、北海道は次第に雨が雪に変わり、沿岸部を中心に暴風が吹いて、ふぶく所もありそうです。

■週明けは山沿い中心に大雪おそれ

この前線が通過した後は、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空には今シーズン一番の強い寒気が流れ込むでしょう。このため、東北や北陸は17日(月)夜から山沿いを中心に雪が降り出し、寒気のピークを迎える18日(火)〜19日(水)にかけて山沿いで大雪や吹雪のおそれがあるほか、東北では平地でも雪の積もる所がありそうです。また関東北部でも、みなかみなど標高の高い所では今シーズン初めての積雪となる可能性があります。紅葉狩りなどで峠道を運転される場合は、積雪や路面凍結に備えて冬用タイヤを必ず装備しておきましょう。

■晴れる地域も一気に“冬の寒さ”に

18日(火)〜20日(木)頃にかけては、晴れる地域も一気に気温が下がり、冷たい北風も吹いて身にしみるような寒さとなるでしょう。東京都心では、最高気温が17日(月)は20℃まで上がり暖かくなりそうですが、18日(火)は15℃、そして19日(水)には13℃と、12月並みの寒さになる予想です。

来週は一気に冬がやってきます。週末のうちに冬物の衣服や暖房などの準備、冬用タイヤの装着などを行っておきましょう。