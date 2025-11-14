俳優で気象予報士の石原良純（63）が、14日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。87年に亡くなった、叔父で俳優の石原裕次郎さんについて語った。

良純は裕次郎さんが社長を務めた石原プロに入って俳優として活躍し始めた。「『成城のおじちゃま』っていう、子どもの僕がみていた（裕次郎さん）がいて。その後、石原プロに入ったじゃないですか。社長っていうイメージが僕の中では強くて。先輩の役者さんであり、社長であり」と関係を話した。

「社長の下には渡（哲也）さんがいて、舘（ひろし）さんがいて。そういう中で直に口をきくというわけでもなく。亡くなって30数年たち、ようやく、おじちゃまというか…」と話した。

裕次郎さんの妻のまき子さんについて、「まき子おばちゃまは、スッとされている」と印象を話した。そして「石原裕次郎さんっていうのは、石原まき子さんに、教育されたというか、いろんなことを教わった」。

俳優デビューする時に裕次郎さんの家にあいさつに行ったという。「石原裕次郎の教えって2つなんですよ。ちゃんとあいさつをしろ、時間を守れ。すごいまともなオーソドックスなことじゃないですか。この言葉って、おばちゃまから言われたのか。人間が付き合って行く中で、いちばん大事なんだよ、って」とまき子さんの影響の大きさを話した。