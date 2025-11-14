ÎëÌÚº½±©¡¡ÀîºêËÌÀÇÌ³½ð¹ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤¡ÖÀÇ¶â¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¡ÖÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë½µ´Ö¡×¡Ê£±£±·î£±£±Æü¡Á£±£·Æü¡Ë¤ÎÇ¼ÀÇ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÇ¤Î·¼È¯³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¡¦ÀîºêËÌÀÇÌ³½ð¤Î¹ÊóÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Ç¼ÉÕ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÇ¼ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀìÌçÅª¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇÍý»Î¤µ¤ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤ÏÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡¢ÀìÌç²È¤ÎÊý¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Ç¼ÉÕ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆÃ¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤Î»þ´ü¤ÏÀÇÌ³½ð¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿Ç¼ÀÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÀÇ¶â¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀÇ¶â¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£