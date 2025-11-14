¡Ú¹ÈÇò¡ÛCANDY TUNEàFRUITS ZIPPER¤ª»Ð¤µ¤óá¤È¤Î£×½é½Ð¾ì¤Ë´¿´î¡Ö»ä¤¿¤Á¤âµã¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡×¤¬£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£±£²·î£³£±Æü¡¢Ìë£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î½Ð¾ì¼ÔÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±£°·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÇÜÇÜ£Æ£É£Ç£È£Ô¡ª¡×¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡£Â¼ÀîÈì°É¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÄ«¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¤³¤Î¤¢¤È¹ÈÇò¤Î²ñ¸«¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤âÄ«µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ìµ»ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Î¤à¤»¤Óµã¤¤Ç¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ã¤ó¤Á¤å¡¼¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤½¤Î´î¤Ó¤Ï²¿ÇÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÇÜ¤ÎÇÜ¤ÎÇÜ¤¹¤®¤Æ¡£½¸ÂçÀ®¤ÎàÇÜÇÜá¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤â¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Â¼Àî¤Ï¡Ö£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¡¢µîÇ¯¤Ï¡Ø½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âµã¤¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡Ø£±Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡Ù¤È¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡£¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ê¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£