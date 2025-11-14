【7位〜12位】11月15日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】魚座 総合運：★★★☆☆

ひとりで考えていると、どんどん迷いが大きくなることも、友だちと話しているとスッキリと気持ちがまとまる運気。少しでも考え込みそうになったら、仲のいい人に連絡してみて。話すときは、いきなり本題に入るのがポイントです。



恋愛運

心が揺れそうな恋愛運。「この人もいいかも」と、本命以外の誰かに目が向くかもしれません。ただ、その人には近づかないのが得策。友だちとして仲よくなるのなら、あなたの恋がさらに幸せになるためのアドバイスをもらえそうです。



金運

お金に関して、スピーディーにぬかりない判断ができる運気です。なにかを購入するときも、運用や貯蓄の方法などでも｢これがベスト｣と、感じたら信じてOK。また、お金に関する相談は、男性よりも女性にすると多くのヒントをもらえそう。



ラッキーアイテム：アイウエア



【8位】双子座 総合運：★★☆☆☆

身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりとなにもしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。



恋愛運

特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。



金運

入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：猫のグッズ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

今日のあなたにとっては、人に喜ばれることがなによりの幸せになりそう。自分のことは後回しにしてまわりの人の手伝いをすると、充実感も人との絆もグンと深まります。ただし、苦手なことは軽く引き受けないことがポイント。



恋愛運

中途半端な関係の人とは、今日はスッパリと関係を断ち切ってしまうといいでしょう。また、恋人との間では、なんとなく先延ばしになっていた話題を出してみて。関係や話を整理することで、恋愛面で本当に大切にしたいことが見えてきます。



金運

お金に関して、少し困る頼みごとをされる可能性がある日です。｢無下に断るのもよくないかな…｣と考えてズルズルと話を聞くと、大切なお金を守れなくなる場合も。同情せずに、できないものはできないと言ってOKです。



ラッキーアイテム：キーホルダー



ラッキーカラー：パープル

【10位】天秤座 総合運：★★☆☆☆

食べるものにも特にこだわらず、なにがあっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。



恋愛運

「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向きあえるでしょう。



金運

使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、ひと目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。



ラッキーアイテム：デオドラント



ラッキーカラー：ライラック

【11位】水瓶座 総合運：★☆☆☆☆

ポジティブな想像もネガティブな想像も、浮かんだら一気に膨らみやすい運気です。だからこそ、うれしいことや楽しいことを思い描くのが大切。前向きなイメージを広げていけば、それを実現するためのアイディアも思いつくでしょう。



恋愛運

恋人に自由を奪われている、心に土足で踏み込まれている…そんな気分になりそうな恋愛運。つい感情をぶつけそうになるかもしれませんが、深呼吸を。穏やかに話したほうが、自分の時間や自由をたくさん確保できます。



金運

平和な金運の1日です。コーヒーをごちそうしてもらえるなど、ちょっとしたラッキーもあるかも！ただ、誰かに貸したお金や物を｢早く返して｣と催促すると金運ダウン。｢そのうち返ってくる｣とおおらかに構えておきましょう。



ラッキーアイテム：ヘッドホン



ラッキーカラー：ワインレッド