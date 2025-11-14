LE SSERAFIM、悪質投稿の急増を受け“法的対応強化”を宣言「匿名でも例外なし」【全文】

LE SSERAFIMが、最近急激に増えた悪質な書き込みに対し、法的対応を強化すると明らかにした。

11月14日、所属事務所SOURCE MUSICはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて、権益侵害に関する法的対応状況を知らせ、悪質コメントへの対処について言及した。

この日SOURCE MUSICは、「当社はLE SSERAFIMの権益保護のため、リアルタイム悪性投稿モニタリングシステムおよびHYBEアーティスト権益侵害通報チャンネルを運営しています。これを通じて、LE SSERAFIMおよびメンバー個人を狙った悪意ある非難・中傷・嘲弄、虚偽事実の流布など、アーティストの権益を侵害する悪質投稿が最近急激に増加したことを確認しました」と明らかにした。

続けて、「アーティストに対する侮辱・名誉毀損は刑法上処罰可能な犯罪行為に該当し、当社はこうした悪質投稿に対し、定期的・不定期的に法的対応を進めています。匿名の投稿・コメントも例外ではなく、そのような投稿者に対する刑事処罰も継続的に行われています」と説明した。

また所属事務所は、「特に正確でない事実関係または噂を基に、あたかもその内容が事実であるかのように記載する方法でアーティストの名誉を毀損する行為は、アーティストの人格を侵害する明確な違法行為であり、当社はこうした違法行為の深刻性を認識しています。アーティストを保護するためのモニタリングおよび法的対応手続きを強化しています」と伝えた。

さらに、「当社の原則に従い、いかなる場合でも合意または寛大な処分なく刑事手続きを進め、最後まで被疑者らに対する法的責任を問えるようにします。関連した法的対応についてより詳細な内容は、追って再度ご案内いたします」と付け加えた。

最後に、「変わらずLE SSERAFIMを大切にしてくださるFEARNOTの皆さまの応援と信頼に深く感謝いたします。SOURCE MUSICは今後もアーティストの権益保護のため、たゆまず悩み、努力していきます」と述べた。

SOURCE MUSICの告知全文は以下の通り。

こんにちは。SOURCE MUSICです。

当社はLE SSERAFIMの権益保護のため、当社のリアルタイム悪性投稿モニタリングシステムおよびHYBEアーティスト権益侵害通報チャンネルを運営しております。

これを通じて、LE SSERAFIMおよびメンバー個人を標的にした悪意ある非難・中傷・嘲弄、虚偽事実の流布など、アーティストの権益を侵害する悪性投稿が最近急激に増加していることを確認いたしました。

アーティストに対する侮辱・名誉毀損は刑法上処罰可能な犯罪行為に該当し、当社はこうしたオンラインコミュニティ内の悪性投稿に対して、定期的・不定期的に法的対応を進めております。

匿名で作成された投稿・コメントも例外ではなく、そのような悪性投稿の作成者に対する刑事処罰も継続的に行われています。

特に、正確ではない事実関係や噂を基に、あたかもその内容が事実であるかのように記載する方法でアーティストの名誉を毀損する行為は、アーティストの人格を侵害する明白な違法行為であり、当社はこのような違法行為の深刻性を認識し、アーティストを保護するための悪性投稿モニタリングおよび関連法的対応手続きを強化しております。

前回の告訴公告以降も、悪性投稿作成者に対して刑事処分が下された事例があり、当社は捜査過程でアーティストの被害事実を立証し、関連証拠を提出するなど、被疑者が適切な処罰を受けられるよう、捜査機関に最大限協力しております。

当社の原則に従い、いかなる場合にも合意または寛大な処分なく刑事手続きを進め、最後まで被疑者らに法的責任を問うことができるようにいたします。

関連した法的対応現況についての詳細は、追って改めてご案内する予定です。また、国内外のポータルサイト、コミュニティ、SNSなど、プラットフォームを問わず、オンライン上に掲載されアーティストの権益を侵害する悪性投稿はすべて、刑事告訴の対象となり得ることをお知らせいたします。

これに関連して、HYBEアーティスト権益侵害統合通報サイトを通じたファンの皆さまからのご報告は、アーティスト保護および法的対応に大きな力となっています。お時間を割いてご報告くださったFEARNOTの皆さまに心から感謝申し上げます。

当社は今後もファンの皆さまの大切なご報告に基づき、より強力な法的対応を行ってまいります。

変わらずLE SSERAFIMを大切にしてくださるFEARNOTの皆さまの応援と信頼に深く感謝いたします。SOURCE MUSICは今後もアーティストの権益保護のため、絶えず悩み、努力してまいります。

ありがとうございます。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。